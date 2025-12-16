مصرع شاب إثر سقوطه من أحد خزانات مصفى بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر نفطي في مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بمصرع شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، إثر تعرضه لحادث سقوط من أحد الخزانات داخل المصفى أثناء تأدية واجبه الوظيفي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء عمل الشاب ضمن مفرزة هندسية مكلفة بأعمال فنية داخل المصفى، حيث فقد توازنه وسقط من أحد الخزانات، ما أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل الشاب، بعد إصابته بجروح بليغة، على وجه السرعة إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بشدة الإصابات التي لحقت به".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة وإدارة المصفى باشرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة المهنية، فيما تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".