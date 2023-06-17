مصرع شاب بمشاجرة في بغداد وجثة "غامضة" بصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدران أمنيان بمصرع شاب من أبناء محافظة ديالى، جراء مشاجرة في حصلت في العاصمة بغداد، فيما عثرت قوات الأمن على جثة شاب مقتول جنوبي صلاح الدين.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شابا من سكان قضاء الخالص - محافظة ديالى، لقي مصرعه جراء مشاجرة مع شخص آخر انتهت بطعنات سكين اودت بحياته في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، فيما سهلت نقل جثة القتيل دائرة الطب العدلي".

وفي صلاح الدين، ذكر مصدر آخر، أن "قوات الأمن والأهالي عثروا على جثة شاب مقتول بإطلاق ناري في مناطق الرأس والرقبة في أحد بساتين قرية (بني سعد) التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "أسباب الحادث غامضة وقيد التحقيق"، فيما يؤكد مقربون أن الحادث جنائي ولا يحمل أي دوافع إرهابية".