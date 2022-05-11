مصرع شاب بحادث مروري وإنقاذ أُسر في بناية متهالكة في صلاح الدين وميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمصرع شاب جراء حادث مروري في قضاء طوز خورماتو، شرقي صلاح الدين، فيما أنقذ الدفاع المدني عدداً من العوائل أغلبهم من الأطفال بسبب انهيار سلالم بناية سكنية "متهالكة" وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً لقي مصرعه جراء تصادم دراجته النارية مع عجلة أخرى في قضاء طوز خورماتو، شرقي صلاح الدين، ما أدى الى وفاته في الحال"، مبيناً أن "جثة الشاب تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظات عدة تصاعداً بحوادث السير التي بات ضحاياها يضاهي ضحايا حوادث الإرهاب خلال السنوات المنصرمة لأسباب متعددة أبرزها الإهمال وفوضى التنظيم المروري أو رداءة منظومة الطرق.

من جهة أخرى قال مصدر أمني بمحافظة ميسان لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عدد من العوائل أغلبهم من الأطفال بعد أن احتجزت في شققها السكنية نتيجة انهيار سلالم بناية قديمة متهالكة في منطقة العمارات الصناعية وسط مدينة العمارة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني استخدمت سلالم الإطفاء المتحركة من أجل تأمين إخراج العوائل بسلام من البناية المنهارة ونقلهم إلى مكان آمن خارجها"، مبيناً أن "هذه المرة الثانية التي تنهار فيها سلالم تلك البنايات بسبب تقادم البناء في ذلك المجمع السكني".