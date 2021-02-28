مصرع شاب بحادث مروري في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بمصرع شاب بحادث مروري في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية مع مركبة صغيرة في منطقة "جيزاني الجول" 6كم شمال غرب قضاء الخالص.

واضاف أن جثة الضحية تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي فيما احتجزت الشرطة سائق المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد المدن العراقية حوادث مرورية بشكل يومي تؤدي إلى عادة إلى وفيات وإصابات وخسائر مادية، وبالأخص على الطرق الخارجية، بسبب السرعة العالية وكذلك رداءة بعض الطرق فضلاً عن عدم الالتزام بشروط السلامة والأمان.