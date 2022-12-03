مصرع شابين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع شابين بحادثين منفصلين وقعا في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن شابا لقي مصرعه بحادث سير في قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة بعدما دهست سيارة دراجته الهوائية واردته قتيلا في الحال.

وأضاف أن الضحية يبلغ من العمر 20 عاما، وتم نقل جثته الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث.

وفي صلاح الدين وبحسب مصدر أمني آخر، فإن شابا قُتل وأُصيب إثنان آخران بمشاجرة ابناء العمومة في اطراف قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان مشاجرة بسكاكين نشبت بين أبناء "عمومة" خلال زفة عرس في قرية (براوجلي) في اطراف قضاء آمرلي.

وبين المصدر، إن قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث و فضت النزاع واعتقلت المتسببين به فيما فتحت تحقيقا بالحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.