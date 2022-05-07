سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع شابين بحادث واستهداف منزل ضابط وإحباط هجوم على منزل زعيم قبلي بمدن عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-05-07T20:07:12+0000
مصرع شابين بحادث واستهداف منزل ضابط وإحباط هجوم على منزل زعيم قبلي بمدن عراقية

شفق نيوز/ لقي شابان مصرعهما اليوم السبت بحادث سير مروع قرب سيطرة بغداد بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية وقد وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى اصطدمهما بعجلة متسببة بوفاتهما في الحال.

في غضون أفاد مصدر أمني في ديالى، أن مجهولين هاجموا منزل ضابط شرطة في ناحية أبي صيدا دون أي خسائر أو اصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين هاجموا منزل مدير شرطة أبي صيدا العقيد حازم الصريوي باطلاقات نارية وسط الناحية

واضاف أن "قوة من الشرطة تصدت للهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار دون أي خسائر أو اصابات بين صفوف الشرطة أو أسرة فيما شنت قوات الأمن حملة تفتيش في محيط الحادث".

وتشهد ناحية أبي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة حوادث وهجمات مستمرة بسبب الصراعات العشائرية ووجود بؤر لداعش في القرى والقصبات الزراعية إلى جانب سطوة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

الى ذلك قال مصدر امني في بغداد ان قوات الشرطة ابطلت مفعول قنبلتين محليتي الصنع نصبتا امام منزل احد شيوخ العشائر ضمن منطقة الجعارة في قضاء المدائن اطراف بغداد.

related

العثور على جثة قتيل ورجل ينهي حياة زوجته بمطرقة في محافظتين عراقيتين

Date: 2022-03-22 09:27:24
العثور على جثة قتيل ورجل ينهي حياة زوجته بمطرقة في محافظتين عراقيتين

جرحى بانفجار ناسفة وبحادث سير في ديالى

Date: 2021-06-17 11:10:33
جرحى بانفجار ناسفة وبحادث سير في ديالى

في ديالى وميسان.. انتحار شاب ومقتل آخر والقبض على قاتل

Date: 2021-09-29 09:21:35
في ديالى وميسان.. انتحار شاب ومقتل آخر والقبض على قاتل

رجل يقتل ابنه بتحريض من زوجته في ديالى

Date: 2022-01-19 11:49:10
رجل يقتل ابنه بتحريض من زوجته في ديالى

مصرع شخصين وإصابة أربعة بحريق وهجوم على منزلين في ميسان وديالى

Date: 2021-03-11 06:33:00
مصرع شخصين وإصابة أربعة بحريق وهجوم على منزلين في ميسان وديالى

طفلة تنتحر شنقاً وشجار ينهي حياة شخص ذبحاً في محافظتين

Date: 2020-09-23 16:21:58
طفلة تنتحر شنقاً وشجار ينهي حياة شخص ذبحاً في محافظتين

انفجاران في ديالى والعمارة..صور

Date: 2021-11-28 20:24:26
انفجاران في ديالى والعمارة..صور

وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى

Date: 2020-05-28 10:34:10
وفاة واصابة 3 اشخاص بحادثين منفصلين في ديالى