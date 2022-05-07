مصرع شابين بحادث واستهداف منزل ضابط وإحباط هجوم على منزل زعيم قبلي بمدن عراقية

شفق نيوز/ لقي شابان مصرعهما اليوم السبت بحادث سير مروع قرب سيطرة بغداد بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية وقد وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى اصطدمهما بعجلة متسببة بوفاتهما في الحال.

في غضون أفاد مصدر أمني في ديالى، أن مجهولين هاجموا منزل ضابط شرطة في ناحية أبي صيدا دون أي خسائر أو اصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين هاجموا منزل مدير شرطة أبي صيدا العقيد حازم الصريوي باطلاقات نارية وسط الناحية

واضاف أن "قوة من الشرطة تصدت للهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار دون أي خسائر أو اصابات بين صفوف الشرطة أو أسرة فيما شنت قوات الأمن حملة تفتيش في محيط الحادث".

وتشهد ناحية أبي صيدا 30كم شمال شرق بعقوبة حوادث وهجمات مستمرة بسبب الصراعات العشائرية ووجود بؤر لداعش في القرى والقصبات الزراعية إلى جانب سطوة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

الى ذلك قال مصدر امني في بغداد ان قوات الشرطة ابطلت مفعول قنبلتين محليتي الصنع نصبتا امام منزل احد شيوخ العشائر ضمن منطقة الجعارة في قضاء المدائن اطراف بغداد.