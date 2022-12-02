مصرع شابين بحادثي سير واعتقال منتسب اقتحم دائرة حكومية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع شابين اثنين بحادثي سير في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين اثنين لقيا مصرعهما بحادثي سير منفصلين الأول على طريق موصل- كركوك العام قرب منطقة حي الشيماء في الجانب الأيسر والثاني قرب منطقة كوكجلي الواقعة ايضاً في الجانب الايسر".

في السياق، اشار المصدر الى ان "قوة من شرطة نينوى اعتقلت منتسباً في حماية المنشآت بعد اقتحامه مبنى مديرية بلدية القيارة واعتدائه على الحارس بالسب والشتم".

واوضح المصدر ان "المنتسب قام بإخراج بقرتين اثنتين تعودان له كانت البلدية قد احتجزتهما بسبب الرعي العشوائي داخل مركز ناحية القيارة الواقعة جنوب مدينة الموصل".