مصرع شابين بحادثين منفصلين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وكركوك بمصرع شابين بحادثين منفصلين

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز أن شابا لقي مصرعه جراء تصادم دراجته النارية مع عجلة أخرى في منطقة امام عباس باطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وتشهد أغلب المحافظات تصاعدا بحوادث الدراجات النارية بسبب الاهمال والتهور او الحوادث العرضية.

وفي حادث اخر لقي شاب مصرعه بشجار في كركوك.

ونقل مصدر أمني في المحافظة ان شابا قتل بطعنة سكين جراء شجار في منطقة خان التمر باطراف مدينة كركوك.

وأشار الى ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته.