مصرع شابة "حرقاً" في بغداد واعتقال 27 شخصاً بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شابة جراء اندلاع حريق داخل منزلها جنوبي العاصمة، فيما ألقت القوات الأمنية بكركوك القبض على 27 عراقياً وأجنبياً من المطلوبين والمخالفين للقانون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة تولد 2004 لقيت مصرعها جراء اندلاع حريق أثناء استخدامها تنوراً منزلياً للخبز ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد، تم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة قبل وصولها".

وأشار إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن مفارزها شنت حملة أمنية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 16 مطلوباً بموجب مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن تسجيل مخالفة مرورية، بالإضافة إلى اعتقال 11 شخصاً أجنبياً لمخالفتهم شروط الإقامة.

وبينت القيادة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية واقتياد المعتقلين إلى مراكز الاحتجاز لغرض عرضهم على القضاء المختص لتقرير مصيرهم.