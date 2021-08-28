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مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-28T06:49:17+0000
مصرع أسرة كاملة مؤلفة من ثلاثة أفراد بحادث حريق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم السبت، بمصرع أُسرة مكونة من 3 أشخاص بحادث حريق وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر. وكالة شفق نيوز، بأن " حادث حريق في منطقة الجربوعية وسط مدينة السماوة مركز المحافظة انتهى بمصرع أُسرة مكونة من 3 أشخاص (الأم وطفلاها واللذان وهما دون الخامسة من العمر)".

وبين المصدر، أن " التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق كان ناتج عن تماس كهربائي داخل المنزل ".

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال آخر 24 ساعة حيث أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة بمصرع ثلاث فتيات باندلاع حريق داخل منزل في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.

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