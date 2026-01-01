مصرع أُسرة كاملة باندلاع حريق داخل شقتهم جنوبي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، بمصرع أفراد أُسرة كاملة جراء اندلاع حريق في شقتهم السكنية جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجلا يعمل منتسبا بالحشد الشعبي لقي مصرعه هو وزوجته وابنته الطفلة مواليد العام 2018 نتيجة حادث حريق اندلع داخل شقتهم ضمن مجمع القادسية في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني انتشلت الجثث، ونقلتها الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى التحقيقات الأولية اكدت أن الحادث ناتج عن تماس كهربائي.