مصرع ستة أشخاص بحادث سير مروّع في ديالى .. صور

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الأربعاء بمصرع 6 مدنيين واصابة سابع بحادث سير على طريق المقدادية – بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 6 مدنيين لقوا حتفهم، واصيب سابع بحادث تصادم بين عجلتين على طريق المقدادية – بعقوبة في تقاطع ناحية الوجيهية – منطقة الشيخ سعيد 35 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف" ان الاسعافات نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة.

وتعد ديالى في صدارة الحوادث المرورية بسبب تهالك منظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.