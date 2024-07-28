مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير في ديالى واعتقال إرهابي ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، مساء اليوم الأحد، بمصرع شاب بحادث سير وقع شمال شرقي المحافظة، فيما اعتقلت القوات الأمنية إرهابياً في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يقود دراجة نارية لقي مصرعه جراء اصطدام بسيارة قرب شارع قریة تفرقة في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأشار إلى أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وعلى صعيد منفصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات الخضراء، من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب".

وبينت أنه "أثناء إجراء ممارسة أمنية وتدقيق حاسبة بيانات المطلوبين، تم إلقاء القبض على الإرهابي الذي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة العامرية بجانب الكرخ"، مشيرة إلى تسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.