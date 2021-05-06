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مصرع رجل وزوجته باندلاع حريق في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T14:01:15+0000
مصرع رجل وزوجته باندلاع حريق في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع رجل وزوجته باندلاع حريق في منزلهما شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الرجل وزوجته كلاهما متقاعدان، وكانا داخل منزلهما في قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة) أثناء اندلاع الحريق، إلا أنهما لم يتمكنا من النجاة.

وبين أن فرق الاطفاء نجحت في اخماد الحريق وانتشال جثتيهما ونقلهما إلى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى ان سبب اندلاع الحريق تماس كهربائي.

يشار إلى أن وتيرة اندلاع الحرائق تتصاعد خلال فصل الصيف في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأغلبها نتيجة تماس كهربائي لرداءة التوصيلات الكهربائية وافتقار معظم الأجهزة إلى الجودة وشروط السلامة والأمان.

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