مصرع رجل مسن وإصابة 4 أشخاص بخمسة حوادث سير في نينوى

شفق نيوز- نينوى

لقي رجل مسن مصرعه، فيما أُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، جراء خمسة حوادث سير متفرقة شهدتها محافظة نينوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن أحد الحوادث وقع في حي فلسطين جنوب شرقي مدينة الموصل، وأسفر عن وفاة رجل من مواليد عام 1954، حيث نُقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف أن أربعة حوادث أخرى تسببت بإصابة أربعة أشخاص، إذ أُصيب شخصان في حادث سير بناحية الكوير جنوب شرقي الموصل، فيما أُصيب شخص ثالث في حادث بقضاء تلعفر غربي المحافظة، وسُجلت الإصابة الرابعة إثر حادث مروري في حي المصارف شمالي مدينة الموصل.