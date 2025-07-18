مصرع رجل مرور بحادث شمالي كركوك ومقتل شاب بنزاع عشائري في البصرة

شفق نيوز- كركوك/ البصرة

أفاد مصدر مسؤول في مديرية مرور كركوك، يوم الجمعة، بمصرع رجل مرور شهير بحادث سير في المدينة، فيما قتل شاب بتجدد نزاع عشائري شمالي البصرة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء عمل الضحية "زياد شاكر بكر" الملقب بـ"أبو شوارب"، في إحدى المناطق الواقعة شمالي كركوك، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف أن فرق المرور سارعت إلى مكان الحادث، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن الضحية شخصية معروفة لدى أبناء كركوك نظراً لتميزه بشاربيه الطويلين، وكان يعتمد الدراجة النارية وسيلة تنقّل رئيسية له في ممارسة عمله اليومي.

وفي البصرة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن نزاعاً عشائرياً سابقاً تجدد ظهر اليوم في ناحية الهارثة شمالي البصرة وأسفر عن مقتل شاب في الثلاثينيات من العمر.