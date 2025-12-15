مصرع رجل بسقوط سيارته بسبب الضباب في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع رجل مدني اثر سقوط سيارته من أعلى جسر الشعلة غربي العاصمة بغداد بسبب الضباب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً يبلغ من العمر نحو 50 عاماً لقي اليوم، مصرعه بعد سقوط سيارته من أعلى جسر الشعلة غرب بغداد، نتيجة السرعة وتدني مدى الرؤية الناجم عن الضباب الكثيف.

ووفق المصدر، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الشعلة.

وأطلقت السلطات العراقية تحذيرات لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية، بالتزامن مع إعلان مديرية المرور تشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الضباب والأمطار، وتكثيف إجراءات السلامة على الطرق.

وباشرت مديريات الدفاع المدني في عدة محافظات منذ ساعات الصباح الأولى بنشر فرق الإنقاذ وعجلات الاستجابة السريعة في المواقع الحيوية والطرق الرئيسة تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة عن كثافة الضباب.