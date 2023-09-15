غالبيتهم جنود عراقيون .. مصرع 7 أشخاص بحادثي سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة عدد من عناصر قوات الجيش العراقي بحادث سير مروع وقع جنوب محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة جنود لقوا حتفهم فيما أُصيب خامس بجروح بحادث سير ناجم عن انقلاب عجلة كانت تقلهم على طريق قضاء سامراء.

ووفقا للمصدر، فإن هؤلاء الجنود جميعهم منتسبون إلى الفوج الأول لواء المشاة 91 في الجيش عراقي، ووقع الحادث أثناء نزولهم الى مساكنهم للتمتع بالاجازة الدورية.

وفي السياق لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم في حادث سير شمالي صلاح الدين.

وأبلغ مصدر في شرطة المحافظة وكالة شفق نيوز، بأن 3 مدنيين لقوا مصرعهم بسقوط عجلة تقلهم من أعلى جسر الشرقاط شمالي صلاح الدين.

واضاف ان جثث الضحايا نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد أغلب المحافظات حوادث سير يومية بسبب فوضى زخم السير وإهمال قواعد السلامة المرورية ورداءة الطرقات وعدم إعادة تأهيلها.