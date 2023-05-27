مصرع خمسة أشخاص واصابة اثنين آخرين بحادثين جنوبي العراق

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بحادث سير مروع وقع في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة ركاب توفوا إثر انقلاب سيارة أُجرة على خط سريع الوركاء قرب النبي سليمان في مدينة السماوة.

وأوضح أن السيارة انقلبت بعد اصطدامها بالصبات الكونكريتية بسبب السرعة وانحراف العجلة عن مسارها.

في غضون ذلك افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، بمقتل وإصابة 3 اشخاص بشجار مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " خلافا على ارض زراعية اشعل شجاراً مسلحا بين طرفين في منطقة الجمعيات وسط مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " الشجار المسلح أدى لمقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح خطرة، ثم لاذ الجاني الرئيسي في الحادث بالفرار لجهة مجهولة".