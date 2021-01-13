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مصرع راعٍ وإصابة آخر بانفجار في أطراف إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-01-13T07:36:19+0000
مصرع راعٍ وإصابة آخر بانفجار في أطراف إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد قائممقام قضاء كفري سيروان شكر الباجلاني يوم الأربعاء بمقتل راعي اغنام واصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي القضاء التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وقال الباجلاني لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت في اطراف ناحية نوجول عند حدود كفري- طوزخرماتو في ساعة متاخرة ليلة امس مستهدفة رعاة اغنام ما ادى الى مقتل راعي واصابة اخر"، مرجحا ان "العبوة حديثة نصبتها المجاميع الارهابية".

واضاف ان "جثة القتيل نقلت الى الطب العدلي والجريح الى المستشفى، فيما شنت قوات الامن حملة تفتيش بحثا عن منفذي الحادث".

ويشهد قضاء كفري استقرارا امنيا ولا يشهد اي حوادث امنية باستثناء المناطق الحدودية مع قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.

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