سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع راعٍ وعاملٍ بحادثين في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-01-12T12:07:37+0000
مصرع راعٍ وعاملٍ بحادثين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، بان راعي اغنام لقي مصرعه بانفجار مخلف حربي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "راعي اغنام في العشرينات من عمره لقي مصرعه بحادث انفجار مخلف حربي (قنبلة عنقودية) في منطقة الجميمة التابعة لناحية بصية بمحافظة المثنى قرب الحدود (العراقية _ السعودية)".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".

وتشهد مناطق بادية السماوة انفجار مخلفات حربية بين الحين والاخر تعود إلى حقبة القرن الماضي، فيما تتولى منظمة البيت النرويجي، ادارة تلك المخلفات من هذه المناطق، حيث تشير الاحصائيات إلى انها رفعت آلاف المخلفات الحربية من المناطق الصحراوية في المثنى.

في غضون ذلك اعلنت مديرية الدفاع المدني انتشال جثة عامل حشر في مصعد للبضائع في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنها استخدمت معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتحرير جثة عامل حشر جسده بين مصعد للبضائع وجدار بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق في منطقة سوق الشورجة التجاري وسط بغداد .

وأضاف أن الفرق اضطرت الى قص المعدن وتحرير الجثة ليتم تأمين اخراجها ونقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

related

صور .. عصف غازي يهدّم منزلاً وإنقاذ أسرة من حريق وانتشال جثة في حادثين ببغداد

Date: 2021-02-12 09:42:45
صور .. عصف غازي يهدّم منزلاً وإنقاذ أسرة من حريق وانتشال جثة في حادثين ببغداد

تسجيل حالة انتحار وإحباط عملية ابتزاز في المثنى وبغداد

Date: 2021-02-21 13:13:14
تسجيل حالة انتحار وإحباط عملية ابتزاز في المثنى وبغداد

مقتل واصابة شخصين وانتشال جثة من مشروع ماء في بغداد

Date: 2021-09-16 08:35:26
مقتل واصابة شخصين وانتشال جثة من مشروع ماء في بغداد

في الناصرية وبغداد .. مقتل شخص بهجوم مسلح وانتشال جثة من نهر دجلة

Date: 2021-05-23 06:19:33
في الناصرية وبغداد .. مقتل شخص بهجوم مسلح وانتشال جثة من نهر دجلة

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

مجهولون يقتلون مدنيا وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في بغداد وصلاح الدين

Date: 2021-04-09 10:16:57
مجهولون يقتلون مدنيا وإنقاذ فتاة من محاولة انتحار في بغداد وصلاح الدين

مقتل شخص بـ"دكة" عشائرية وانتشال جثة امرأة مقيدة مرمية بنهر دجلة في بغداد

Date: 2021-04-23 21:41:52
مقتل شخص بـ"دكة" عشائرية وانتشال جثة امرأة مقيدة مرمية بنهر دجلة في بغداد

أبو رغيف يحيل مسؤولًا أمنيًا رفيعاً إلى التحقيق لتلاوة القرآن بزي عسكري

Date: 2021-05-05 20:41:54
أبو رغيف يحيل مسؤولًا أمنيًا رفيعاً إلى التحقيق لتلاوة القرآن بزي عسكري