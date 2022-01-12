مصرع راعٍ وعاملٍ بحادثين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، بان راعي اغنام لقي مصرعه بانفجار مخلف حربي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "راعي اغنام في العشرينات من عمره لقي مصرعه بحادث انفجار مخلف حربي (قنبلة عنقودية) في منطقة الجميمة التابعة لناحية بصية بمحافظة المثنى قرب الحدود (العراقية _ السعودية)".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".

وتشهد مناطق بادية السماوة انفجار مخلفات حربية بين الحين والاخر تعود إلى حقبة القرن الماضي، فيما تتولى منظمة البيت النرويجي، ادارة تلك المخلفات من هذه المناطق، حيث تشير الاحصائيات إلى انها رفعت آلاف المخلفات الحربية من المناطق الصحراوية في المثنى.

في غضون ذلك اعلنت مديرية الدفاع المدني انتشال جثة عامل حشر في مصعد للبضائع في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنها استخدمت معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتحرير جثة عامل حشر جسده بين مصعد للبضائع وجدار بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق في منطقة سوق الشورجة التجاري وسط بغداد .

وأضاف أن الفرق اضطرت الى قص المعدن وتحرير الجثة ليتم تأمين اخراجها ونقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة.