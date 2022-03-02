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مصرع راعٍ عراقي بإنفجار مخلف حربي قرب الحدود مع الكويت

Category: أمـن

Date: 2022-03-02T11:58:02+0000
مصرع راعٍ عراقي بإنفجار مخلف حربي قرب الحدود مع الكويت

شفق نيوز/ لقي راع عراقي حتفه اليوم الأربعاء بإنفجار مخلف حربي قرب حدود بلاده مع دولة الكويت.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن شاباً يبلغ من العمر 19 سنة لقي مصرعه اثر انفجار لغم من المخلفات الحربية أثناء رعيه للأغنام في إحدى مناطق البادية الجنوبية قرب الشريط الحدودي مع الكويت من جهة محافظة المثنى.

وتنتشر على الشريط الحدودي المتاخم للعراق والكويت مخلفات عسكرية لحرب الخليج الأولى التي شنها نظام صدام في أوائل تسعينيات القرن المنصرم، وفي حينها انسحب الجيش العراقي من دولة الكويت بحملة عسكرية قادتها القوات الامريكية وحلفاؤها.

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