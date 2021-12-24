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مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين بحوادث في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-12-24T12:12:06+0000
مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين بحوادث في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين يوم الجمعة بمصرع ثلاثة اشخاص بحادث سير على طريق تكريت - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من النساء ورجل ثالث لقوا حتفهم بحادث تصادم على طريق كركوك - تكريت.

واضاف أن "جثث الضحايا تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

إلى ذلك أُصيب أربعة أشخاص بجروح في حادث سير في شارع القدس وسط مدينة كركوك، تم نقلهم ثلاثة منهم الى مستشفى كركوك العام، وفقا لمصدر في الشرطة المحلية.

وفي مدينة الموصل قالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرق الانقاذ تمكنت من التعامل مع عجلة مدنية اصطدمت بسياج جسر سنحاريب الحديدي في ايسر الموصل لتهوي ساقطة من أعلاه الى الأرض لتتسارع فرق انقاذ الدفاع المدني لموقع الحادث .

وتابعت أن تلك الفرق إضطرت الى استخدام معدات واجهزة الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتقطيع معدن حطام العجلة وإخراج شخصين ليتم تقديم الإسعافات الأولية وتأمين نقلهما إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها.

ونوهت المديرية إلى ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه .

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