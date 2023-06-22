مصرع ثلاثة أفراد من أُسرة واحدة بحادث مروّع في بابل

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية في محافظة بابل، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة أفراد من أُسرة واحدة بحادث سير مروّع وقع قرب مدينة الحلة مركز المحافظة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن سيارة يستقلها شاب مع امه واخته، اصطدمت بشاحنة على الطريق الرابط بين الحلة و ناحية الحمزة الغربي.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع الثلاثة.

وفي حادث آخر أُصيبت فتاة من مواليد العام 1994 نتيجة تعرضها لرصاصة طائشة استقرت في منطقة الساق ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرقي العاصمة بغداد، وفقا لمصدر أمني مسؤول.

وقال المصدر ذاته لوكاتنا أيضا إن فتاة من مواليد العام 2006 نجت من محاولة انتحار بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط مما أسفر عن إصابتها بحروق في جميع أنحاء الجسم ضمن منطقة حي النصر شرقي بغداد أيضا.