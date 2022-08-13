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مصرع ثلاثة أشخاص واصابة آخرين بينهم ضابط برتبة عميد في حوادث بمحافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-08-13T20:53:56+0000
مصرع ثلاثة أشخاص واصابة آخرين بينهم ضابط برتبة عميد في حوادث بمحافظتين

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة، يوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بينهم ضباط برتبة عميد في المديرية بحوادث سير في محافظتي بغداد ونينوى.

وقالت المديرية في بيان، إن حادث اصطدام بين ثلاث مركبات في محافظة بغداد في جانب الكرخ وعلى طريق مطار المثنى بتمام الساعة الثانية صباحا من يوم السبت الموافق ٨/١٣ من جراء السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى وفاة شخصين وإصابة اربعة اخرين منهم ضابط برتبة عميد ومفوض تابعين الى مديرية المرور العامة٠

وأشار إلى أن حادث انقلاب مركبة في محافظة نينوى طريق تلعفر سنجار حمل نوع دير "بك اب" لون احمر بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه وفقدان السيطرة على المركبة ادى الحادث الى وفاة شخص واحد ٠

كما نوهت المديرية إلى وقوع حادث اصطدام بين ثلاث مركبات في محافظة نينوى الطرق الخارجية قرب دورة تل قصب قضاء سنجار.بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى اصابة شخص واحد.

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