مصرع ثلاثة أشخاص في حوادث مختلفة ببغداد

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد مساء اليوم الجمعة، عددا من الحوادث راح ضحيتها 3 اشخاص.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان شخصا قتل واصيب اخر نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة بين 5 أشخاص لأسباب غير معروفة بالقرب من سوق الساحة في مدينة الشعلة شمال غربي بغداد.

واضاف المصدر؛ ان شخصا شخص يتراوح عمره 35-45 سنة لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس بالقرب من سياج خارجي ضمن شارع قناة الجيش شرقي العاصمة.

كما توفي شخص تولد 1994 نتيجة تعرضه الى صعقة كهربائية داخل داره ضمن منطقة العبيدي شرقي بغداد.