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مصرع ثلاثة أشخاص "غرقاً وصعقاً" في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-04T18:11:24+0000
مصرع ثلاثة أشخاص "غرقاً وصعقاً" في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع "أب ونجله" من أهالي كربلاء "غرقاً"، وشخص ثالث "صعقاً" بالكهرباء في حادثين منفصلين سجلتهما المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية انتشلت جثة شاب ثلاثيني من أهالي محافظة كربلاء اثناء محاولته إنقاذ ابنه وعمره دون الـ15 عاماً بعد غرقه في نهر المصب العام أثناء تواجدهم في سفرة عائلية قرب النهر، شرقي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، ما أدى الى وفاة الأب ايضاً"، لافتاً إلى "نقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الاجراءات القانونية لهما".

وأضاف المصدر، أن "صعقة كهربائية تعرض لها شاب ثلاثيني أثناء غسل العجلة الخاصة به بسبب خلل في أسلاك كهرباء (ماطور الماء) الذي كان يستخدمه في الغسل، في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار ما أدى الى وفاته فوراً "، مبينا ان "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات".

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