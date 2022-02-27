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مصرع ثلاثة أشخاص خلال حريق مستشفى بكربلاء

Category: أمـن

Date: 2022-02-27T20:09:13+0000
مصرع ثلاثة أشخاص خلال حريق مستشفى بكربلاء

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص إثر الحريق الذي نشب في مستشفى الهندية، ضمن محافظة كربلاء.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاث جثث تم اكتشافها بواسطة الكاميرات الحراريه تحت ركام (السندويج بنل)، وذلك أثناء عمليات التبريد التي حصلت داخل مستشفى الهندية في كربلاء".

وكانت فرق الدفاع المدني في كربلاء، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، إخماد حريق نشب في ردهة الباطنية للنساء المشيدة من مادة "السندويج بنل" في مستشفى الهندية، دون خسائر بشرية، وذلك بعد إخلاء المرضى الراقدين والمواطنين الذين كانوا يتواجدون في المكان، فيما شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

وعرضت وزارة صحة إقليم كوردستان، المساعدة في إرسال إسعافات ومواد إغاثية ومستلزمات طبية، إلى كربلاء، بعد حادث الحريق، وذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الصحة، سامان برزنجي، مع وزير الصحة الاتحادية، هاني موسى العقابي، ومدير عام صحة كربلاء، صباح الموسوي.

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