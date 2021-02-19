مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلة بحوادث في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها العام الواحد في حوادث مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ناحية الطار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة شهدت وفاة فتاة تبلغ من العمر 25 عاما نتيجة انفجار (تنور) غاز المنزل عليها".

وأضاف أن "حالة الوفاة الثانية كانت لطفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها عاما واحداً في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار ، وذلك نتيجة سقوطها في بالوعة المنزل".

وبين المصدر ،أن" حالة الوفاة الثالثة كانت لشاب عشريني توفي نتيجة اصطدام دراجته بدراجة اخرى في قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية ".