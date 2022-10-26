مصرع ثلاثة أشخاص بحوادث متفرقة في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمصرع عامل بانهيار ترابي في مشروع للصرف الصحي جنوب شرق تكريت، فيما لقي شاب مصرعه اثر صعقة كهربائية جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عاملا لقى مصرعه بإنهيار ترابي في مشروع للصرف الصحي في منطقة القلعة ضمن مشروع مجاري سامراء".

وأضاف المصدر أن "فريقا من وزارة الصحة والدفاع المدني انتشل جثة العامل وتم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

الى ذلك فتحت قائممقامية قضاء سامراء تحقيقا بالحادث والتقت ذوي الضحية وكوادر الشركة العاملة لمنع تكرار هكذا حوادث تهدد حياة العاملين.

من جهة أخرى افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، إن "شاباً في العشرينات من عمره لقي مصرعه إثر صعقة كهربائية تعرض لها عندما كان يعمل داخل ناحية الشورة الواقعة جنوب مدينة الموصل".

وفي بغداد لقي شخص مصرعه نتيجة حادث سير انقلاب عجلته ضمن تقاطع العامرية، وفقا لمصدر أمني آخر.