سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع ثلاثة أشخاص بحوادث متفرقة في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-10-26T13:56:03+0000
مصرع ثلاثة أشخاص بحوادث متفرقة في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمصرع عامل بانهيار ترابي في مشروع للصرف الصحي جنوب شرق تكريت، فيما لقي شاب مصرعه اثر صعقة كهربائية جنوب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عاملا لقى مصرعه بإنهيار ترابي في مشروع للصرف الصحي في منطقة القلعة ضمن مشروع مجاري سامراء".

 وأضاف المصدر أن "فريقا من وزارة الصحة والدفاع المدني انتشل جثة العامل وتم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

الى ذلك  فتحت قائممقامية قضاء سامراء تحقيقا بالحادث والتقت ذوي الضحية وكوادر الشركة العاملة لمنع تكرار هكذا حوادث تهدد حياة العاملين.

من جهة أخرى افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، إن "شاباً في العشرينات من عمره لقي مصرعه إثر صعقة كهربائية تعرض لها عندما كان يعمل داخل ناحية الشورة الواقعة جنوب مدينة الموصل".

وفي بغداد لقي شخص مصرعه نتيجة حادث سير انقلاب عجلته ضمن تقاطع العامرية، وفقا لمصدر أمني آخر.

related

مقتل منتسب في وزارة الدفاع ومصرع شاب وإصابة 6 بحوادث متفرقة في ثلاث محافظات

Date: 2022-07-28 19:42:22
مقتل منتسب في وزارة الدفاع ومصرع شاب وإصابة 6 بحوادث متفرقة في ثلاث محافظات

احدهم "خطير".. القبض على 11 متهماً في 3 محافظات

Date: 2022-06-21 19:41:18
احدهم "خطير".. القبض على 11 متهماً في 3 محافظات

غرق شاب وطفل في نينوى وشرطة بغداد تطيح بعصابة احتيال

Date: 2021-05-29 11:10:13
غرق شاب وطفل في نينوى وشرطة بغداد تطيح بعصابة احتيال

صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

Date: 2021-06-20 10:44:48
صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

مناطق "ضائعة" امنياً تتحول لملاذات وتهدد محافظات بينها بغداد

Date: 2020-08-22 12:05:58
مناطق "ضائعة" امنياً تتحول لملاذات وتهدد محافظات بينها بغداد

في نينوى وبغداد.. "إرهابي" وتجار بشر ومخدرات بقبضة قوات الأمن

Date: 2021-06-15 09:29:17
في نينوى وبغداد.. "إرهابي" وتجار بشر ومخدرات بقبضة قوات الأمن

في بغداد وديالى.. انتشال جثة عامل نظافة ومصرع مواطن بسبب باب عجلة

Date: 2022-10-03 13:35:43
في بغداد وديالى.. انتشال جثة عامل نظافة ومصرع مواطن بسبب باب عجلة

في بغداد ونينوى.. ضبط صواريخ كاتيوشا والإطاحة بعناصر "ديوان الجند"

Date: 2020-09-17 13:40:24
في بغداد ونينوى.. ضبط صواريخ كاتيوشا والإطاحة بعناصر "ديوان الجند"