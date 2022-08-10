صور .. مصرع ستة أشخاص في حادثين مروعين في بغداد والسليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير وقع شمال غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الأشخاص الأربعة لقوا حتفهم نتيجة اصطدام عجلتين الاولى نوع (مرسيدس)، والثانية نوع (جارجر) على طريق سريع الشعلة بالقرب من شارع 60 في بغداد.

في غضون ذلك اعلنت مديرية مرور دربنديخان، مصرع شخصين بحادث سير على الطريق الرابط بين قضاء دربنديخان والسليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن اصطدما حدث بين مركبتين على الطريق الواصل بين السليمانية و ناحية زراين بالقرب من قرية بيرك ، أدى إلى مصرع شخصين.

واضاف البيان ان سبب الحادث يعود إلى خلل في خروج إحدى المركبات عن الطريق بسبب السرعة .