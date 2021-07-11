مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم الأحد بحصول حادث اصطدام بين مركبتين في الطريق السريع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن المركبة الأولى: تويوتا لاند كروزر ابيض خصوصي، المركبة الثانية: هيونداي إلنترا ابيض خصوصي .

وعزا البيان أسباب الحادث إلى إنفجار الإطار الأمامي الأيمن لصاحب المركبة الاولى ( لاندكروزر ) . وبسبب السرعة الشديدة أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وإنحرافها إلى الجهة المعاكسة لطريق أدى إلى التصادم بالمركبة الثانية ( إلنترا ) .

وأشار البيان أن الحادث ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اشخاص.