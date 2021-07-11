سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين بحادث جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-11T06:55:39+0000
مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم الأحد بحصول حادث اصطدام بين مركبتين في الطريق السريع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن المركبة الأولى: تويوتا لاند كروزر ابيض خصوصي، المركبة الثانية: هيونداي إلنترا ابيض خصوصي .

وعزا البيان أسباب الحادث إلى إنفجار الإطار الأمامي الأيمن لصاحب المركبة الاولى ( لاندكروزر ) . وبسبب السرعة الشديدة أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وإنحرافها إلى الجهة المعاكسة لطريق أدى إلى التصادم بالمركبة الثانية ( إلنترا ) .

وأشار البيان أن الحادث ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة اشخاص.

related

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2021-05-23 15:24:20
مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

صور.. حصاد جديد لـ"طريق الموت" جنوبي العراق

Date: 2021-05-25 12:24:16
صور.. حصاد جديد لـ"طريق الموت" جنوبي العراق

ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

Date: 2020-10-30 16:50:35
ديالى.. 9 إصابات بين المدنيين والحشد في حادثين

القضاء العراقي يتخذ اجراءً حول الهاربين من سجن الهلال

Date: 2021-05-05 08:40:15
القضاء العراقي يتخذ اجراءً حول الهاربين من سجن الهلال

انتشال جثتيّ شابين وإصابة 3 أشخاص بحادثين في الموصل وديالى

Date: 2021-04-10 09:22:53
انتشال جثتيّ شابين وإصابة 3 أشخاص بحادثين في الموصل وديالى

وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

Date: 2019-09-20 22:28:25
وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

صورتان .. وفاة رجل وزوجته بحادث على طريق مطار بغداد الدولي

Date: 2021-07-04 09:59:36
صورتان .. وفاة رجل وزوجته بحادث على طريق مطار بغداد الدولي

حادث يودي بحياة مسؤول في إعلام الحشد الشعبي

Date: 2021-03-05 19:02:08
حادث يودي بحياة مسؤول في إعلام الحشد الشعبي