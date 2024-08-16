مصرع بنغلاديشي داخل معمل وسطو مسلح يطال منفذاً لتوزيع الرواتب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع بنغلاديشي يعمل في معمل للطحين بالعاصمة بغداد، التي شهدت أيضاً عملية تسليب لصاحب منفذ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عامل بنغلاديشي الجنسية لقي حتفه نتيجة سقوطه في حوض طحن الطحين داخل المعمل الذي يعمل به ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية".

وفي السياق، اشار المصدر الى "تسليب صاحب منفذ لتوزيع الرواتب مبلغ قدره 15 مليون دينار عراقي بعد تهديده بالسلاح من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية من امام محل صاحب المنفذ ضمن منطقة المشتل".