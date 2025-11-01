مصرع امرأتين وإصابة رجل وطفل بحادث مروري في ديالى

شفق نيوز- ديالى

لقيت امرأتان مصرعهما، فيما أصيب رجل وطفل بجروح، يوم السبت، جراء انقلاب عجلة نوع "بيك أب"، على طريق بعقوبة–خانقين في ديالى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على المركبة أثناء السير، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق قرب منطقة إمام ويس في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسهلت لسيارات الاسعاف نقل الطفل والرجل إلى المستشفى، والجثث إلى دائرة الطب العدلي".