مصرع امرأة وإصابة 11 شخصاً بينهم 7 ايرانيين بحادثي سير في العاصمة العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع امرأة وإصابة 11 شخصاً بينهم 7 ايرانيين بحادثي سير وقعا في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة كبيرة بالسن لقيت مصرعها نتيجة تعرضها الى حادث دهس من قبل عجلة نوع بيك اب كان سائقها مسرعاً وغير منتبه ضمن منطقة الكريعات ببغداد".

وأشار الى أن "السائق تمكن من الفرار الى جهة مجهولة وتم تعميم مواصفات المركبة بغية القبض عليه".

وفي السياق، لفت المصدر الى "اصابة 11 شخصاً من ضمنهم 7 إيرانيين بينهم امرأة وطفلة نتيجة حادث اصطدام حافلة بمركبة نوع لوري بالقرب من جسر ذراع دجلة".

وأشار المصدر إلى "نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".