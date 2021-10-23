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مصرع امرأة وطفلة بحادث سير في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T08:28:43+0000
مصرع امرأة وطفلة بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع امرأة وطفلة بحادث سير جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة وطفلة من عائلة واحدة لقيتا مصرعيهما فجر اليوم السبت، بانقلاب عجلة كانت تقلهما على الطريق الرئيسي بين قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين".

واضاف ان "سبب الحادث عدم الانتباه للمطبات والحفر على الطريق"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية".

ويشهد العراق اعلى معدلات الحوادث المرورية في اغلب المحافظات بسبب انهيار وتهالك منظومة الطرق وسوء المشاريع العمرانية وحاجة الماسة للتأهيل والصيانة، إلى جانب السرعة الفائقة وعدم التزام سائقي العجلات بإرشادات السلامة والأمان.

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