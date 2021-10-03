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مصرع امرأة وجريحين بحادثي سير وطعن في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T20:50:42+0000
مصرع امرأة وجريحين بحادثي سير وطعن في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل حوادث أمنية عدة في المحافظة، أبرزها مصرع امرأة بانقلاب دراجة وسط الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة تبلغ من العمر 27 عاما لقيت مصرعها بحادث سير جراء انقلاب دراجة نارية (نوع ستوتة) كانت تستقلها مع إصابة سائق الدراجة الذي يبلغ الأربعينات من عمره"، مشيراً إلى أن "الحادث وقع قرب النهر العذب شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وفي شأن آخر، ذكر المصدر، أن "شجاراً عائلياً استخدمت فيه الأسلحة البيضاء بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار انتهى بإصابة شخصين دون العشرين من عمرهما بعدما طعن أحدهما الآخر في منطقة القلب".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

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