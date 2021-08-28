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مصرع امرأة واصابة شخص اخر بحادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-28T09:18:09+0000
مصرع امرأة واصابة شخص اخر بحادث سير في ديالى

 شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بمصرع امرأة واصابة شخص اخر بجروح خطرة بحادث سير في اطراف قضاء خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان امرأة ستينية لقيت مصرعها فيما اصيب رجل اخر بجروح بليغة جراء حادث سير على طريق خانقين – كلار.

وبين ان شرطة المرور فتحت تحقيقا لكشف اسباب الحادث، فيما تم نقل جثة المرأة الى دائرة الطب العدلي، والشخص المصاب الى مستشفى خانقين لتلقي العلاج.

وتشهد محافظة ديالى حوادث سير بشكل يومي عادة ما تسفر من مصرع أشخاص وإصابات خطرة، بسبب تردي منظومة الطرق وتهالكها نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، الى جانب قيادة المركبات من قبل أصحابها بسرعات عالية وعدم الالتزام بشروط السلامة والامان.

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