مصرع امرأة خلال تصادم سيارة أجرة بموكب وزير الداخلية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة امرأة نتيجة حادث سير وقع نتيجة تصادم عجلة مع موكب لوزير الداخلية ببغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، "اثناء وصول موكب وزير الداخلية الى احدى تقاطعات منطقة الصالحية، قام رجل المرور بتوقيف التقاطع لتسهيل حركة مرور موكب الوزير، الا أن سائق أجرة قام بمخالفة إشارة رجل المرور وتحرك أثناء حركة الموكب الذي كان يقود بسرعة كون الطريق كان خال لمروره".

وأضاف "نتيجة التصادم تعرضت امرأة كانت في سيارة الأجرة لإصابة خطرة، فارقت الحياة أثناء نقلها الى المستشفى".

وتابع: "أن سائق الأجرة اعترف انه خالف اشارة رجل المرور، وهو ما تم التأكد منه خلال كاميرات المراقبة"، مبيناً أن الحادث تسبب بإصابة منتسب بحماية موكب الوزير".