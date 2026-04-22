مصرع امرأة بظروف غامضة إثر سقوطها من برج جامعة بغداد والأمن يفتح تحقيقاً

لقيت امرأة حتفها، اليوم الأربعاء، جراء سقوطها من برج جامعة بغداد في حادثة لم تُعرف أسبابها حتى وقت إعداد الخبر.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية لم يتبين بأن كانت طالبة أو موظفة في ملاك الجامعة، مبينا أن عجلة إسعاف نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في العاصمة بغداد.

أضاف أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته للوقوف على أسبابه، وما إذا كان الحادث جنائياً، أو انتحاراً، أو عرضياً.