مصرع امرأة بصعقة كهربائية وانفجار وسط ساحة "نائية" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع امرأة بصعقة كهربائية، مشيرا الى وقوع انفجار شمالي المحافظة وسط ساحة "نائية".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة داخل منزل مهجور في منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة "، مشيرا إلى ان "الجثة تعود لامرأة تبلغ من العمر 47 عاما".

واشار إلى أن "التحقيقات اثببت ان المجنى عليها توفيت داخل المنزل المهجور بسبب صعقة كهربائية، علما انها من سكنة ناحية اور، ولا يعلم سبب قدومها للمنزل، حيث فتح تحقيق بملابسات الحادث بعد نقل الجثة للطب العدلي".

من جانب آخر، بين المصدر، ان "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت وسط ساحة شعبية نائية بمنطقة العظيمين في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الانفجار لم يتسبب باي اضرار تذكر أو آثار جانبية".