مصرع القائد الأسبق لشرطة ذي قار وتفجير يستهدف منزلا في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع قائد شرطة محافظة ذي قار الأسبق اللواء المتقاعد حسن الزيدي نتيجة حادث سير.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اللواء الزيدي توفي بحادث سير غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة بعدما تعرضت عجلته للانقلاب بمنطقة الگطيعة على الطريق الدولي السريع".

وبين المصدر، ان "الزيدي كان برفقة شقيقه الذي تعرض لاصابات بلغية نتيجة الحادث، حيث كان الاثنان عائدين باتجاه محافظة ذي قار".

إلى ذلك تعرض منزل في قضاء الكوفة في النجف إلى تفجير بواسطة عبوة ناسفة مما أسفر عن أضرار مادية فقط، وفقا لشهود عيان.

يذكر أن هذا المنزل يتم استهدافه للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد.