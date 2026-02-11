مصدر: 5 آلآف سجين "داعشي" نقلوا لبغداد ولم يوزعوا لسجون المحافظات

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، أن سجناء تنظيم داعش، الذين استلمهم العراق من سوريا، لم ينقلوا للسجون في المحافظات، لغرض التحقيق معهم، فيما بينت أن عددهم بلغ 5 آلاف معتقل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع معتقلي تنظيم داعش الذين تم نقلهم الى العراق بلغ قرابة 5 الاف معتقل، الكثير منهم يحملون الجنسية التركية، وتم توقيفهم في سجون محصنة تخضع لمراقبة مشددة ومن عدة اطواق أمنية فضلا عن الكاميرات الحرارية".

وأضافت أن "المعتقلين لم ينقلوا الى سجون المحافظات، كونهم سيخضعون لاعادة التحقيق بالجرائم المتورطين بها لاصدار الاحكام التي تتناسب وجرائمهم وبحسب القانون العراقي".

كما أشارت إلى أنه "تم فرز ملفات معتقلي داعش تمهيدا لانطلقات عمليات التحقيق الرسمي واتخاذ الاجراءات والاحكام القانونية العراقية النافذة بحقهم، وبشكل أولي تم استكمال كل الاجراءات لضمان اتمام التحقيق معهم، مع ضمان تنفيذ محكومية المعتقل في بلاده اذا ما طلبت حكومته نقله اليها".

وكشفت صحيفة "kisa dalga"التركية، اليوم الأربعاء، أن عملية نقل سجناء داعش تجري في إطار ترتيبات أمنية وقضائية مشتركة بين بغداد وواشنطن وأنقرة، وتشمل أكثر من 7 آلاف معتقل، مع ترجيحات بأن يكون عدد الأتراك أكبر من الرقم المعلن، وقد يصل إلى ألفي عنصر، بسبب لجوء بعض العناصر إلى إخفاء هوياتهم أو تقديم بيانات مضللة.

وتضم القوائم، بحسب الصحيفة، اسم إلياس آيدن، الملقب بـ "أبو عبيدة" والمعروف إعلاميا بـ "أمير إسطنبول" في التنظيم، والمطلوب بمذكرة حمراء على خلفية ضلوعه في تفجير محطة قطارات أنقرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، إلى جانب متهمين فارين آخرين مثل إلهامي بالي ودنيز بويوك تشيليبي وآخرين يشتبه في عبورهم إلى سوريا بطرق غير قانونية.

في المقابل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء التحقيق رسميا مع الدفعة الأولى من العناصر الذين وصلوا إلى السجون العراقية، متعهدا بأن تجري المحاكمات وفق الأطر "القانونية والإنسانية" والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.

وأشارت المعطيات، بحسب الصحيفة، إلى وجود تفاهم بين أنقرة وبغداد وواشنطن على توجيه تهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" لأبرز المتورطين، مع تعهد تركيا والولايات المتحدة بتقديم الدعم الاستخباراتي والوثائق اللازمة لاستكمال ملفات القضايا.

يشار إلى أن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أفاد يوم الاثنين الماضي، بارتفاع عدد سجناء تنظيم "داعش" المرحلين إلى العراق، إلى العراق إلى 4583 سجيناً من العراقيين والسوريين وجنسيات مختلفة.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقًا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.