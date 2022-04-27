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مصدر يوضح حقيقة "محاولة اغتيال" عبد الامير التعيبان

Category: أمـن

Date: 2022-04-27T04:54:00+0000
مصدر يوضح حقيقة "محاولة اغتيال" عبد الامير التعيبان

شفق نيوز/ اوضح مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، حقيقة تعرض امير قبيلة الدبات لمحاولة اغتيال فاشلة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "الانباء التي تحدثت عن تعرض امير قبيلة الدبات عبدالامير التعيبان في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار لمحاولة اغتيال بـسلاح نوع (مسدس) لا صحة لها".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية لا تزال تنفذ عمليات الشهيد العميد علي الحلفي، في الشطرة من أجل ملاحقة الخارجين عن القانون ومثيري النزاعات العشائرية".

واقدم افراد من عشيرة الهلاليين في قضاء الشطرة على تهديد العشرات من اصحاب المحال التجارية من عشيرة الدبات بالاستهداف في حال لم يغلقوا محالهم التجارية والتي بينها أقدم مقهى شعبي في القضاء، ويأتي هذا التطور نتيجة خلافات بين الطرفين بسبب قضية قتل.

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