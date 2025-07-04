مصدر يوضح حقيقة سقوط طائرة مسيّرة في معمل إسمنت كركوك

شفق نيوز – كركوك

كشف مصدر محلي في كركوك، يوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مسيّرة في معمل إسمنت كركوك الواقع ضمن ناحية ليلان جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن سقوط طائرة مسيّرة هجومية في المعمل غير صحيحة، وما حصل هو أن طائرة درون صغيرة مخصصة للتصوير خرجت عن السيطرة وسقطت داخل موقع المعمل".

وشدد على أنها "لا تُصنّف ضمن الطائرات الانتحارية أو الهجومية التي تُستخدم في الهجمات الأخيرة".

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاً سريعاً في الموقع وتبين أن الحادث غير مرتبط بأي عمل عدائي أو استهداف أمني.