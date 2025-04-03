مصدر ينفي وصول تعزيزات عسكرية لقاعدة عين الأسد في الأنبار

شفق نيوز/ نفى مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الخميس، وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد الواقعة في ناحية البغدادي بالمحافظة، مؤكداً أن الوضع داخل القاعدة طبيعي ومستقر دون أي تغييرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحركات التي قد تُلاحظ داخل القاعدة تندرج ضمن الإجراءات الروتينية التي تشمل تشغيل وتحديث منظومة الدفاع بشكل دوري، إضافة إلى التدريبات المستمرة التي تجريها القوات الأميركية المتمركزة هناك".

وأكد المصدر أن "القوات الأميركية داخل القاعدة لم تشهد أي زيادة في الأعداد أو تغييرات جوهرية في تشكيلاتها"، مشيراً إلى أن "النشاط العسكري الجاري يقتصر على البرامج التدريبية الدورية والتحديثات الفنية لمنظومات الدفاع الجوي".

وقد نشرت مونت كارلو، يوم أمس، خبرا يفيد بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في محافظة الأنبار، شملت منظومات دفاع جوي متطورة، فضلا عن نشاط مكثف لطائرات الشحن الأمريكية.