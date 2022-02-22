مصدر يكشف مصير مدير شرطة الفلوجة

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، حقيقة استبدال مدير شرطة الفلوجة، وتكليف مدير أحد أفواج طوارئ الانبار بديلاً عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، وهو ضابط برتبة عقيد في مديرية الشرطة "حتى الآن لا يوجد أي كتاب او امر رسمي لاستبعاد العميد جمال الجميلي من منصب مدير شرطة الفلوجة".

لكنه أكد أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم بالفعل استبعاد الجميلي من المنصب، وذلك بحسب تعليمات وضوابط وزارة الداخلية ومديرية شرطة الانبار".

وبين المصدر، أن "من أبرز المرشحين لنيل منصب مدير الشرطة في الفلوجة، هو آمر فوج الطوارئ السادس من المدينة، العقيد عادل التبان".

وأشار إلى أنه "من غير المعلوم اي من المناصب سيتسلم العميد جمال الجميلي، كما لم يتم ترشيحه لمنصب لغاية اللحظة".