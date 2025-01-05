مصدر يكشف لشفق نيوز سحب ألوية الحشد والفصائل من الحدود العراقية - السورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانسحاب ألوية الحشد الشعبي وفصائل مسلحة من مواقعها قرب الحدود العراقية - السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "إجراءات عسكرية خاصة من السلطات في بغداد، أمرت بانسحاب ألوية في الحشد الشعبي وفصائل مسلحة من مواقعها قرب الحدود العراقية - السورية كإجراء تكتيكي".

ولفت المصدر إلى أن "ألوية الحشد والفصائل سيتم إعادة انتشارها بالكامل بشكل دفاعي كطوق ثالث مساند للقوات الأمنية والعسكرية".