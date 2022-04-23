مصدر يكشف عن حقيقة وفاة قيادي في جماعة الصرخي بأحد سجون ذي قار

شفق نيوز/ نفى مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، وفاة قيادي من جماعة محمود الصرخي داخل احد سجون المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محمد سعدون، القيادي في جماعة الصرخي، لم يتوفى داخل احد سجون المحافظة، بل تم اطلاق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية، نتيجة معاناته من أمراض صحية مزمنة".

واكد ان "سعدون وبعد إطلاق سراحه تم نقله إلى منزله ومكوثه في المنزل قرابة 48 ساعة، ثم توفي هناك".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً وصوراً عن وفاة أحد القياديين من جماعة الصرخي في أحد سجون محافظة ذي قار جراء "التعذيب" الذي تعرض له.