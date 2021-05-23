الكشف عن اتفاق لتفعيل دور الاسايش في خانقين

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي في خانقين اليوم الاحد، عن اتفاق امني بين السلطات الامنية الاتحادية وسلطات الاقليم لتفعيل دور الاسايش في خانقين ومشاركتهم في الملف الأمني.

وتتواجد قوات الاسايش في مقرها في مدينة خانقين دون أي أدوار امنية منذ العام 2017 وحتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن اتفاقا بين القيادات الامنية في ديالى وحكومة الاقليم وبتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة لعودة قوات الاسايش لممارسة دورها الامني في خانقين واطرافها خلال الفترات القادمة وفقا لاليات لم تكشف تفاصيلها حتى الان.

واضاف ان "الاتفاق تم بناءً على مطالب شعبية ورسمية في خانقين لعودة دور الاسايش الأمني لقربها القومي والاجتماعي من الأهالي والطبيعة السكانية لخانقين"، مشيرا إلى أن "عودة الاسايش محط اطمئنان وترحيب من قبل جميع الشرائح المجتمعية في خانقين لدورها البارز في حفظ الامن والاستقرار طيلة الأعوام التي سبقت 2017 وفي أسوأ الظروف الامنية والطائفية انذاك".

الى ذلك اكد شهود عيان لوكالة شفق نيوز؛ تواجد عناصر من الاسايش في نقطة تفتيش"باوة محمود" شمالي خانقين دون الافصاح عن تفاصيل وجودهم فيما اذا كانت وقتية او دائمية وفقا لاتفاقات وتوجيهات من القيادات الامنية العليا.

يشار الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين طالب في وقت سابق عبر وكالة شفق نيوز؛ بتفعيل دور الاسايش في المدينة ومراعاة التركيبة السكانية لخانقين من الجانب الأمني.